Altının kilogram fiyatı geriledi

Yayınlanma: 25.09.2023 - 17:25

Güncelleme: 25.09.2023 - 17:26

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 667 bin lira, en yüksek 1 milyon 713 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 azalarak 1 milyon 667 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 443 milyon 191 bin 335,77 lira, işlem miktarı ise 2.057,61 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 607 milyon 149,50 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler Ticaret, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Rona Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle: