Altının kilogram fiyatı geriledi

Yayınlanma: 06.10.2023 - 17:17

Güncelleme: 06.10.2023 - 17:17

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 613 bin 400 lira, en yüksek 1 milyon 688 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 azalışla 1 milyon 620 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 3 milyar 362 milyon 589 bin 904,59 lira, işlem miktarı ise 2.074,84 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 392 milyon 993 bin 920,15 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, ISGOLD Altın Rafinerisi ve INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle: