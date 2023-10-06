Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 620 bin liraya geriledi.

AA
Yayınlanma: 06.10.2023 - 17:17
Altının kilogram fiyatı geriledi
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 613 bin 400 lira, en yüksek 1 milyon 688 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 azalışla 1 milyon 620 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 3 milyar 362 milyon 589 bin 904,59 lira, işlem miktarı ise 2.074,84 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 392 milyon 993 bin 920,15 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, ISGOLD Altın Rafinerisi ve INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  Önceki Kapanış 1.665.002,00 1.888,10
  En Düşük 1.613.400,00 1.805,00
  En Yüksek 1.688.000,00 1.894,90
  Kapanış 1.620.000,00 1.810,00
  Ağırlıklı Ortalama 1.671.312,93 1.827,13
  Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.362.589.904,59  
  Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.074,84  
  Toplam İşlem Adedi 82  

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