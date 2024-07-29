Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 550 bin liraya geriledi.

AA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 17:08
Altının kilogram fiyatı geriledi
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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 550 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 579 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 azalışla 2 milyon 550 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 553 bin 500 liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altında işlem hacmi, 867 milyon 788 bin 719,47 lira, işlem miktarı ise 339,30 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 960 milyon 671 bin 820,18 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Muhafız Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ve Odea Bank olarak sıralandı.


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