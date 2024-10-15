Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 15 Ekim kilogram altın fiyatı...
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 40 bin lira oldu.
Altın piyasasında en düşük 3 milyon 40 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 52 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda önceki kapanışa göre değişim göstermeyerek 3 milyon 40 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 40 bin liradan tamamlamıştı.
Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında işlem hacmi 1 milyar 468 milyon 353 bin 839,18 lira, işlem miktarı ise 486,58 kilogram oldu.
Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 877 milyon 287 bin 790,43 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ve QNB Finansbank olarak sıralandı.
Etiketler: #altın #kmktp #Altın piyasası
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