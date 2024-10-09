Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 9 Ekim 2024 kilogram altın fiyatı...

Yayınlanma: 09.10.2024 - 16:46

Güncelleme: 09.10.2024 - 16:46

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 852 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 26 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 6,9 azalışla 2 milyon 852 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 62 bin liradan tamamlamıştı.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında işlem hacmi 6 milyar 565 milyon 14 bin 764,39 lira, işlem miktarı ise 2.270,93 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 6 milyar 568 milyon 365 bin 219,11 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.