Altın ve dolar piyasalarında bu hafta neler olacak? Piyasa analizleri ne yönde?
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son piyasa hareketlerini değerlendirdiği haftalık analizinde altın, dolar ve Euro'nun yönü hakkında önemli bilgiler paylaştı. Memiş, özellikle gram altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların dikkat çektiğini belirtti.
BORSA VE DOLAR PİYASASINDA DALGALANMALAR
İslam Memiş, geçtiğimiz hafta borsa, Euro ve altın piyasalarında sert düşüşler ve dalgalanmalar yaşandığını kaydetti. Özellikle Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam verisinin küresel piyasalarda önemli bir etkisi olduğunu vurguladı. Beklentilerin 150 bin olduğu verinin 254 bin olarak açıklanmasının piyasalarda dalgalanmalara yol açtığına ancak etkisinin sınırlı kaldığına dikkat çekti.
DOLARIN GÜCÜ VE EURO'NUN DEĞERİ
Uluslararası piyasalarda dolar endeksinin 102 seviyesinin üzerine çıkması, doların yurtiçinde ve yurtdışında değer kazanmasına neden oldu. Dolar/TL kurunun 34 lira seviyesinin üzerine çıkmasının beklendiğini belirten Memiş, Euro'nun ise dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi olduğunu ifade etti. Euro/dolar paritesinin 1.10 seviyesini geçerek 1.0950’ye yöneldiğini açıkladı. "Eğer elimde TL olsaydı, bu hafta Euro almayı tercih ederdim" diyen Memiş, Euro'yu haftanın en güçlü varlığı olarak değerlendirdi.
GRAM VE ONS ALTIN PİYASASI
Gram altın fiyatları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Memiş, resmi kur ile serbest piyasa kuru arasındaki farkın göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti. Serbest piyasalarda gram altının 3.065-3.080 lira aralığında işlem gördüğünü belirtti. "Ons altın 2.580 dolara inerse, gram altının 3.000 liranın altına düşmesini bekleyeceğiz" diyen Memiş, ons altının şu anda 2.660 dolar seviyesinde bulunduğunu ve güçlü bir destek seviyesinin 2.630 dolar olduğunu vurguladı.
GÜMÜŞ FİYATLARI VE BEKLENTİLER
Gümüşün ons fiyatının yükseldiğine değinen Memiş, gümüşün gram fiyatının 35,30 lira seviyesinde olduğunu ve 35,36 lira direncinin takip edilmesi gerektiğini aktardı. "Gümüş için 33,50-36,50 lira aralığı kısa vadede geçerliliğini koruyor" diyen Memiş, uygun seviyelerin oluşması halinde yatırımcılara bildireceğini de sözlerine ekledi.
YATIRIMCILAR İÇİN TAVSİYELER
Son olarak Memiş, piyasalardaki gelişmeleri ve analizlerini takip eden yatırımcıların altın ve döviz piyasalarında dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. "Bu hafta hangi aralıkların takip edileceğini izlemek önemli. Aşağıda 2.980 lira, yukarıda ise 3.080 lira seviyelerini göz önünde bulundurun" dedi.
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