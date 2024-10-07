Altın ve dolar piyasalarında bu hafta neler olacak? Piyasa analizleri ne yönde?

DOLARIN GÜCÜ VE EURO'NUN DEĞERİ

Uluslararası piyasalarda dolar endeksinin 102 seviyesinin üzerine çıkması, doların yurtiçinde ve yurtdışında değer kazanmasına neden oldu. Dolar/TL kurunun 34 lira seviyesinin üzerine çıkmasının beklendiğini belirten Memiş, Euro'nun ise dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi olduğunu ifade etti. Euro/dolar paritesinin 1.10 seviyesini geçerek 1.0950’ye yöneldiğini açıkladı. "Eğer elimde TL olsaydı, bu hafta Euro almayı tercih ederdim" diyen Memiş, Euro'yu haftanın en güçlü varlığı olarak değerlendirdi.