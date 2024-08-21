Altının kilogram fiyatı yatay seyrediyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 782 bin lira oldu.

AA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 17:00
Altının kilogram fiyatı yatay seyrediyor
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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 750 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 789 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yatay seyirle 2 milyon 782 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 782 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında işlem hacmi 3 milyar 99 milyon 407 bin 625,54 lira, işlem miktarı ise 1.122,36 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 422 milyon 173 bin 676,33 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Türkiye Vakıflar Bankası olarak sıralandı.


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