Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 782 bin liraya yükseldi.

AA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 17:53
Altının kilogram fiyatı yükseldi
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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 764 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 782 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,2 artışla 2 milyon 782 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 750 bin liradan tamamlamıştı.

Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında işlem hacmi 2 milyar 270 milyon 918 bin 722,88 lira, işlem miktarı ise 822,86 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 320 milyon 816 bin 731,94 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası olarak sıralandı.


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