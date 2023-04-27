Merkez Bankası'nda döviz ve altın rezervleri azaldı

Yayınlanma: 27.04.2023 - 15:45

Güncelleme: 27.04.2023 - 15:45

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, geçtiğimiz hafta 69 milyar 411 milyon dolar olan döviz rezervleri, 20 Nisan ile sona eren haftada 66 milyar 878 milyon dolara indi.

TCMB altın rezervleri 52 milyar 119 milyon dolardan, 49 milyar 253 milyon dolar seviyesine geriledi.

Böylece TCMB rezervleri bir önceki hafta 121 milyar 531 milyon dolar seviyesindeyken, 116 milyar 131 milyon dolar seviyesine çıktı.

NET REZERVLER DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 3,75 milyar dolar düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 12 milyar 47 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 21 Nisan ile sona eren haftada 8 milyar 294 milyon dolara indi.