Altının kilogram fiyatı yükseldi

Yayınlanma: 08.09.2023 - 17:18

Güncelleme: 08.09.2023 - 17:18

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 647 bin lira, en yüksek 1 milyon 723 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 1 milyon 707 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 78 milyon 949 bin 168,32 lira, işlem miktarı ise 1.833,78 kilogram oldu.

Diğer metallerde ise işlem gerçekleşmedi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Turan Kıymetler Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Albaraka Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.