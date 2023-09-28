Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 691 bin liraya yükseldi.

AA
Yayınlanma: 28.09.2023 - 17:06
Altının kilogram fiyatı yükseldi
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 638 bin lira, en yüksek 1 milyon 700 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artarak 1 milyon 691 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 599 milyon 828 bin 789,61 lira, işlem miktarı ise 1.571,40 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 602 milyon 73 bin 292,14 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ve Zirve Değerli Madenler şeklinde sıralandı.


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