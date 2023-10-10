Altının kilogram fiyatı yükseldi

Yayınlanma: 10.10.2023 - 17:20

Güncelleme: 10.10.2023 - 17:20

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 638 bin lira, en yüksek 1 milyon 733 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artarak 1 milyon 733 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 374 milyon 99 bin 315,44 lira, işlem miktarı ise 2.013,86 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 912 milyon 411 bin 282,35 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri şeklinde sıralandı.