Altının kilogram fiyatı yükseldi

Yayınlanma: 27.11.2023 - 16:49

Güncelleme: 27.11.2023 - 16:49

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 856 bin lira, en yüksek 1 milyon 905 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 3,4 artışla 1 milyon 899 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 836 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 307 milyon 614 bin 142,33 lira, işlem miktarı ise 2.316,11 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 366 milyon 437 bin 759,6 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: