Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 518 bin liraya yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 17:01
Altının kilogram fiyatı yükseldi
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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 518 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 530 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,3 artışla 2 milyon 518 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 485 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 522 milyon 383 bin 221,02 lira, işlem miktarı ise 605,95 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 686 milyon 46 bin 319,77 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Zirve Değerli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Gülkay Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.


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