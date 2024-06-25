Altının kilogram fiyatı yükseldi

Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:28

Güncelleme: 25.06.2024 - 17:28

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 450 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 499 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 499 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 489 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 971 milyon 61 bin 74,87 lira, işlem miktarı ise 1.209,92 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 53 milyon 117 bin 391,39 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.