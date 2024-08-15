Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 685 bin liraya yükseldi.

AA
Yayınlanma: 15.08.2024 - 17:06
Altının kilogram fiyatı yükseldi
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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 685 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 697 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,6 artışla 2 milyon 685 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 644 bin liradan tamamlamıştı.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında işlem hacmi 1 milyar 720 milyon 350 bin 170,87 lira, işlem miktarı ise 643,40 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 732 milyon 201 bin 307,78 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.


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