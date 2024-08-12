Rakam verildi: Altın fiyatları o tarihte zirveyi görecek!
Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, gram altında yıl sonu fiyat beklentisine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dünyadaki savaşlar ve gerginlikler nedeniyle altın fiyatlarının yükseldiğini söyleyen Salih Özman, şu anda altın fiyatları dünya borsalarında 2 bin 400 doların üzerine çıktığını ve Türkiye'de gram altın fiyatının 2 bin 670 TL civarında seyrettiğini aktardı.
Altın fiyatlarında bir müddet düşüş yaşandığını ifade eden Özman, "FED'in faizleri daha hızlı artıracağı konuşuluyordu. Amerikan Merkez Bankası'nda (FED) altın fiyatları 2 bin 400 doların altına sarkıp 2 bin 370 dolarlara kadar gerilemişti. Ancak biz o zamanda da söylemiştik; bu geri çekilmeler altın yatırımı yapmak isteyenler için bir fırsattı, bu fiyatlardan istifade etsinler diye" dedi.
"FED BİR KEZ FAİZ İNDİRİMİNE GİDER"
O dönemde Türkiye'de altın fiyatlarının 2 bin 300 TL'ye kadar gerilediğini aktaran Özman, "Ancak bu son dönemde Amerika'da işlerin yolunda gitmediği, FED Başkanlarının bir kısmının faiz indirimi konusunda acele edilmemesi gerektiğini ifade etmesi ile birlikte FED'in beklendiği kadar faiz indirmeyeceği ortaya çıktı. Benim şahsi kanaatim, faiz indirecekler ama bu faiz indirimi çok hızlı olmayacak. En azından bu sene bir kez faiz indirileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"ALTIN HER ZAMAN GÜVENİLİR LİMANDIR"
Altının her zaman güvenilir bir liman olduğunun altını çizen Başkan Salih Özman, "FED faiz indirmediğinde, uluslararası piyasalarda gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında dolar değer kazandı. Her ne kadar şu anda Türkiye'de bir döviz bolluğu oluşturularak dövizin cazibesini yitirdiği görünse de, faizlerin yüksek olmasından dolayı bu söylentiler dolar kurunu yukarı çekti" şeklinde konuştu.
Yalnızca ekonomik gerekçelerin altın piyasasını artırmadığını belirten Özman şunları söyledi:
"Altın, her zaman güvenli limandır. Puslu ortamlarda, savaş ve kıtlık dönemlerinde insanlar için güvenilir bir kaynaktır ve her zaman insanlar bunu ellerinde tutmaya çalışır, dolayısıyla kazandırır"
Dünyadaki olayların altın piyasasını etkilediğine değinen Başkan Özman, "Dünya merkez bankaları ellerinde altın bulundurmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da altın rezervlerini sürekli artıran, hatta her zaman ilk üç içinde rezervlerine alım yapan bir merkez bankasıdır" dedi.
"ALTIN PİYASASINI ETKİLEYEBİLİYOR"
Dünya merkez bankalarının bile altını güvenli bir liman olarak gördüğü için ellerinde tuttuğunu belirten Özman, bunun bir talep oluşturduğunu fakat son dönemde İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlar ve ortadaki savaş tehdidinin de altın piyasasını etkileyebileceğini söyledi.
"YÜZDE 10 DAHA ARTACAK"
Yılbaşına kadar altının yüzde 10 daha artabileceğini vurgulayan Özman, şunları söyledi:
"2024 yılının Ocak ayında 2 bin 700'lü rakamlar telaffuz ediliyordu, zaten şu anda 2 bin 700 TL oldu. Yani aslında yılın 8. ayında beklentiler karşılandı. Yıl sonu altın fiyatı beklentisi 2 bin 700 TL idi ve 2 bin 700 TL'ye ulaştı. Bundan sonra daha artar mı? Evet, artar. Yani şu anda senenin bitmesine 4 ay var, en azından bu süre içerisinde yüzde 10 daha artacaktır ve 3 bin TL sınırına ulaşacaktır."
GRAM ALTINDA YIL SONU BEKLENTİSİ
Gram altında yıl sonu fiyat beklentisini aktaran Salih Özman, Bundan sonraki hedefin yılbaşı için 3 bin TL olacağını belirtti.
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