Rakam verildi: Altın fiyatları o tarihte zirveyi görecek!

"YÜZDE 10 DAHA ARTACAK"

Yılbaşına kadar altının yüzde 10 daha artabileceğini vurgulayan Özman, şunları söyledi:

"2024 yılının Ocak ayında 2 bin 700'lü rakamlar telaffuz ediliyordu, zaten şu anda 2 bin 700 TL oldu. Yani aslında yılın 8. ayında beklentiler karşılandı. Yıl sonu altın fiyatı beklentisi 2 bin 700 TL idi ve 2 bin 700 TL'ye ulaştı. Bundan sonra daha artar mı? Evet, artar. Yani şu anda senenin bitmesine 4 ay var, en azından bu süre içerisinde yüzde 10 daha artacaktır ve 3 bin TL sınırına ulaşacaktır."