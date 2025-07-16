Altının kilogram fiyatında gerileme

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 311 bin 100 lira, en yüksek 4 milyon 320 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 azalışla 4 milyon 317 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı pazartesi gününü 4 milyon 335 bin liradan tamamlamıştı. Borsa İstanbul, salı günü "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla işleme kapalıydı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 175 milyon 229 bin 720,06 lira, işlem miktarı ise 506,31 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 328 milyon 260 bin 634,62 lira olarak gerçekleşti.