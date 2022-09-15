Altının kilogramı 991 bin 670 liraya geriledi
Altın fiyatlarında düşüş kaydedildi. Altının kilogramı 991 bin 670 liraya geriledi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 991 bin 670 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 988 bin 940 lira, en yüksek 1 milyon 7 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 azalarak 991 bin 670 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 131 milyon 929 bin 391,72 lira, işlem miktarı ise 2.154,80 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 137 milyon 968 bin 324,88 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|992.000,00
|1.711,30
|En Düşük
|988.940,00
|1.671,60
|En Yüksek
|1.007.000,00
|1.703,00
|Kapanış
|991.670,00
|1.694,30
|Ağırlıklı Ortalama
|998.983,90
|1.688,09
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|2.131.929.391,72
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|2.154,80
|Toplam İşlem Adedi
|60
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