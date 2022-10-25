Altının kilogramı 993 bin liraya yükseldi
Yaşanan düşüşlerin ardından kısmi toparlanma kaydedildi ve altının kilogramı 993 bin liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 993 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 974 bin lira, en yüksek 995 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artarak 993 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 587 milyon 588 bin 236,05 lira, işlem miktarı ise 3.656,85 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 587 milyon 588 bin 236,05 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, NBGlobal Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ve Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|978.000,00
|1.658,00
|En Düşük
|974.000,00
|1.627,00
|En Yüksek
|995.500,00
|1.661,75
|Kapanış
|993.000,00
|1.640,00
|Ağırlıklı Ortalama
|983.548,32
|1.639,82
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|3.587.588.236,05
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|3.656,85
|Toplam İşlem Adedi
|168
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