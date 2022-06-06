Altının kilogramı geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 988 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 981 bin lira, en yüksek 991 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 988 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 808 milyon 895 bin 690,15 lira, işlem miktarı ise 824,59 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 897 milyon 332 bin 763,29 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|993.000,00
|1.866,50
|En Düşük
|981.000,00
|1.840,00
|En Yüksek
|991.999,00
|1.866,30
|Kapanış
|988.500,00
|1.859,00
|Ağırlıklı Ortalama
|984.529,44
|1.847,89
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|808.895.690,15
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|824,59
|Toplam İşlem Adedi
|41
Video Haberler
- Okulda dansöz oynattılar!
- Bitez'deki orman yangını kontrol altına alındı
- Asker eğlencesinde yolu kapatıp meşale yaktılar
- Fare kurabiyelerin üstünde gezdi
- Besici isyan etti: 'Et ve süt fiyatı çok artacak'
- Bu çileğin kilosu 200 TL: 'Yerini kimseye söylemiyorlar
- Afgan Milat'ı vurdular: 4 gözaltı
- Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 7 kişi yaralı
- ‘Hortumculuk bizi tüketti’
- Rize'de teras yangını korkuttu
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti
- Başsavcı Demiral hayatını kaybetti
- Okulda dansöz oynattılar!
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- Otobüsteki tacizciden pişkin savunma
- Kapalı toplantıda itiraf üstüne itiraf!
- 'AKP’nin yarattığı tahribatın sonucu'
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı
- AKP MKYK üyesinin eşi ve iki adamı çocukları dövdü!