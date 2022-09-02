Altının kilogramı günü yükselişle kapattı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 9 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 992 bin lira, en yüksek 1 milyon 10 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 1 milyon 9 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 815 milyon 875 bin 502,45 lira, işlem miktarı ise 1.819,28 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 930 milyon 34 bin 737,03 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.006.000,00
|1.708,00
|En Düşük
|992.000,00
|1.690,00
|En Yüksek
|1.010.000,00
|1.720,90
|Kapanış
|1.009.000,00
|1.705,60
|Ağırlıklı Ortalama
|998.566,30
|1.707,02
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|1.815.875.502,45
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.819,28
|Toplam İşlem Adedi
|78
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