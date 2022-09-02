Altının kilogramı günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 9 bin liraya yükseldi.

AA
02 Eylül 2022 Cuma, 16:55
Altının kilogramı günü yükselişle kapattı
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Altın piyasasında, en düşük 992 bin lira, en yüksek 1 milyon 10 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 1 milyon 9 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 815 milyon 875 bin 502,45 lira, işlem miktarı ise 1.819,28 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 930 milyon 34 bin 737,03 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.006.000,00 1.708,00
En Düşük 992.000,00 1.690,00
En Yüksek 1.010.000,00 1.720,90
Kapanış 1.009.000,00 1.705,60
Ağırlıklı Ortalama 998.566,30 1.707,02
Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.815.875.502,45  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.819,28  
Toplam İşlem Adedi 78

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