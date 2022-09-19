Altının kilogramı günü yükselişle kapattı

19 Eylül 2022 Pazartesi, 18:00

Altın piyasasında, en düşük 970 bin lira, en yüksek 998 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 998 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 848 milyon 537 bin 806,15 lira, işlem miktarı ise 3.946,38 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 43 milyon 509 bin 206,90 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: