Altının kilogramı günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 998 bin liraya yükseldi.

AA
19 Eylül 2022 Pazartesi, 18:00
Altının kilogramı günü yükselişle kapattı
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Altın piyasasında, en düşük 970 bin lira, en yüksek 998 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak 998 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 848 milyon 537 bin 806,15 lira, işlem miktarı ise 3.946,38 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 43 milyon 509 bin 206,90 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 992.000,00 1.670,70
En Düşük 970.000,00 1.646,00
En Yüksek 998.000,00 1.680,15
Kapanış 998.000,00 1.679,10
Ağırlıklı Ortalama 972.978,47 1.662,43
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.848.537.806,15  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.946,38  
Toplam İşlem Adedi 117

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