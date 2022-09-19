Altında sıkılaşma endişesi: Gram altın, Cumhuriyet altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (19 Eylül 2022)
Altın, yatırımcıların değerli metal üzerinde daha fazla baskı oluşturma riski taşıyan Fed'in faiz artış kararına hazırlanmalarıyla haftaya düşüşle başladı. Altının gram fiyatı, 976 lira seviyesinde işlem görüyor.
Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 983 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,7 altında 976 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.600 lira, Cumhuriyet altını da 6.540 liradan satılıyor.
Cuma günü yüzde 0,7 artışla günü 1.676 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 1 altında 1.660 dolardan işlem görüyor.
"DOLAR DİĞER PARA BİRİMLERİ VE EMTİALAR KARŞISINDA DEĞER KAZANIYOR"
Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişelerinin artması ve bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi ile doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmayı sürdürdüğünü söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu hafta yüzde 80 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.
Analistler, bugün veri gündeminin zayıf, Japonya ve İngiltere'de de piyasaların kapalı olduğunu anımsatarak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 ve 1.600 doların destek olduğunu, 1.680 ve 1700 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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