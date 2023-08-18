Amerikan hükümetinden Şekerbank’a deprem bölgesine özel 100 milyon dolar kredi

Yayınlanma: 18.08.2023 - 12:34

Güncelleme: 18.08.2023 - 12:40

Şekerbank ile ABD hükümetinin finansal kuruluşu olan US International Development Finance Corporation (Amerikan Uluslararası Kalkınma Finans Kuruluşu-DFC), şubat ayında gerçekleşen büyük deprem felaketinden etkilenen bölgenin kalkınmasına yönelik 100 milyon dolar tutarında bir kredi anlaşması imzaladı.

Şekerbank’ın kendi kaynaklarından ekleyeceği 33 milyon dolar ile toplam proje tutarı 133 milyon dolara ulaşacak.

7 yıl vadeli kredi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgenin kalkınması öncelikli olmak üzere kadın işletmelerin ve KOBİ’lerin finansmanı için kullanılacak.

DFC kredisi ile Şekerbank, 7 yılda yüzde 80’i mikro ve küçük işletmeler olmak üzere 350 bine yakın KOBİ’yi ve deprem bölgesinde yaklaşık 1,5 milyon mevcut ve yeni istihdamı desteklemeyi hedefliyor.

Kredi, DFC’nin ve Şekerbank’ın ortak misyonları doğrultusunda finansal erişimi yaygınlaştırmak ve sosyal faydayı artırmak amacıyla tabana yaygın bir şekilde kullandırılacak.