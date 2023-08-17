Bankacılık sektörünün kredi hacmi 10 trilyon 371 milyar liraya dayandı

Yayınlanma: 17.08.2023 - 15:58

Güncelleme: 17.08.2023 - 15:58

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri bülteni yayımlandı.

Bültene göre, sektörün kredi hacmi 11 Ağustos itibarıyla 39 milyar 754 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 331 milyar 735 milyon liradan 10 trilyon 371 milyar 488 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil) geçen hafta 255 milyar 487 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 12 trilyon 849 milyar 201 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 1 TRİLYON 421 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 11 Ağustos itibarıyla 6 milyar 751 milyon lira artışla 1 trilyon 421 milyar 734 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 444 milyar 954 milyon lirası konut, 86 milyar 833 milyon lirası taşıt ve 889 milyar 946 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 761 milyon lira artarak 1 trilyon 205 milyar 868 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,1 artışla 871 milyar 990 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 407 milyar 390 milyon lirası taksitli, 464 milyar 600 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 11 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre 2 milyar 30 milyon lira artarak 172 milyar 30 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 147 milyar 814 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar, 3 milyar 51 milyon lira artarak 2 trilyon 114 milyar 616 milyon lira oldu.