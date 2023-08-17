Ticari krediler enflasyon seviyesinde kaldı

Yayınlanma: 17.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 17.08.2023 - 16:29

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) verilerine göre, Türk Lirası cinsinden kredi kartları dahil bireysel kredi borçlanmaları T.C. Merkez Bankasının faiz artış kararının ardından faizlerin yükselmesine rağmen artış gösterdi.

Karşılaştırma sitesi encazip.com’un yaptığı araştırmaya göre vatandaşların bireysel borçları, kredi kartı borçları dahil 2 trilyon 268 milyar TL olurken bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84 arttı. Tüketici enflasyonun (TÜFE) yüzde 47,83 olduğu aynı dönemde borçlanmadaki bu artış, tüketicilerin reel borçlarının arttığını gözler önüne serdi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDEKİ ARTIŞ ENFLASYONA YAKIN SEVİYEDE OLDU

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 930 milyar TL olan tüketici kredileri, yüzde 52’lik bir artışla 1 trilyon 415 milyar TL’ye yükseldi. Bunun 444 milyar TL’sini konut, 87 milyar TL’sini taşıt, 885 milyar TL’sini de ihtiyaç kredileri oluşturdu. Tüketici kredilerinin dağılımında taşıt kredilerindeki yüzde 229’luk artış dikkat çekerken ihtiyaç kredisi kullanımının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60, konut kredilerinin ise sadece yüzde 26 arttığı görüldü. Tüketici kredilerindeki artışın yıllık tüketici enflasyonun neredeyse iki katı olması tüketicilerin reel anlamda borçlanmalarının arttığını gösterdi.

İHTİYAÇ KREDİLERİ ARTTI, KONUT KREDİLERİ NEREDEYSE SABİT KALDI

Toplam ihtiyaç kredisi borçlanması 885 milyar TL olurken bu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 60’lık bir artış anlamına geliyor. Tüketici enflasyonun yüzde 47,8 olduğu bu dönemde ihtiyaç kredilerindeki bu artış tüketicilerin reel borçlarının arttığını gösteriyor. Ancak konut kredilerinde ise durum bundan çok daha farklı. Konut kredilerindeki artış yalnızca yüzde 26 ile sınırlı kalırken konutların yeniden değerlenmesi, konut değerlerindeki hızlı artış gibi faktörler de eklenince konut kredisi kullanımının 2022 yılının aynı dönemine göre durma noktasına yaklaştığı görülüyor.

“TİCARI KREDILERDE DARALMA OLDUĞU GÖRÜLÜYOR”

BDDK verilerine göre, kurumsal kredi kartları dahil ticari borçlanmalar geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 52’lik artışla 8 trilyon 63 milyar TL oldu. Taksitli ticari kredilerin yüzde 39’luk artışla 1 trilyon 203 milyar TL seviyesine ulaştığı görüldü. Bunların 16 milyar 372 milyon TL’sini işyeri; 114 milyar 544 milyon TL’sini taşıt; 1 trilyon 72 milyar TL’sini ise ihtiyaç kredileri oluşturdu.

KOBİ kredilerinin ise 2 trilyon 858 milyar 701 milyon TL olduğu görüldü. Kredi kartı dışı ticari kredilerindeki artışın yüzde 39’luk oranla sınırlı kalmasını yorumlayan Çağada Kırım, “Ticari kredilerindeki artışın enflasyonun altında kaldığını görüyoruz. Bu da ticari kredilerde daralma olduğuna işaret ediyor. Ticari kredilerde artış görmenin ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli. Yeni ekonomi yönetimimiz ile birlikte içeride ve dışarıda ülkemize olan güven arttı. Bunun ticari kredilere artış olarak yansıması ekonomimizin büyümesi açısından elzem. Ümit ediyorum kısa bir süre sonra ticari kredilerin bireysel kredileri geçtiğini görürüz” dedi.