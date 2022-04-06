Anadolu Isuzu Hırvatistan pazarına 12 adet otobüs ihracat etti
Anadolu Isuzu, Doğu Avrupa’nın önemli pazarlarından Hırvatistan’a 12 adet Kendo/Interliner marka otobüsün teslimatını gerçekleştirdi.
Anadolu Isuzu, son olarak Doğu Avrupa bölgesinin önde gelen pazarlarından olan Hırvatistan’a 12 adet Kendo/Interliner otobüsün teslimatını gerçekleştirdi. Yaklaşık 20 yıldır Hırvatistan’da aktif faaliyetlerini sürdüren Anadolu Isuzu’nun bugüne kadar bu ülkeye ihraç ettiği araç sayısı 250’ye ulaştı. Anadolu Isuzu’nun teslimatını gerçekleştirdiği otobüsler özellikle turizm taşımacılığı alanında güçlü bir pazar konumunda olan Hırvatistan’ın farklı şehirlerinde toplu taşıma ve şehir içi ulaşım alanında kullanılacak.
Anadolu Isuzu Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü Hakan Kefoğlu konuyla ilgili açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:
“Anadolu Isuzu olarak 2022 yılına ilişkin şirket hedeflerimiz doğrultusunda yurt dışında yeni pazarlara açılırken mevcut pazarlardaki varlığımızı da güçlendirmeye devam ediyoruz. Şekerpınar’daki tesislerimizde, modern kentlerin en güncel talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak geliştirip ürettiğimiz Kendo/Interliner modelimiz özellikle Avrupa pazarlarında büyük bir ilgi görüyor. Üstün özellikleri ve özgün, yenilikçi aerodinamik tasarımıyla bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında birçok prestijli ödüle layık görülen Kendo/Interliner ürün ailemizin ihracat rakamlarını daha da yükseltmeye devam edeceğiz.”
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