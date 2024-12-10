Anadolu Sigorta Genel Müdürü Tuğtan, maliyet ve belirsizliklere atıf yaptı: 2025 zor yıl olacak

Yayınlanma: 10.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.12.2024 - 04:00

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, hareketli bir yıl, geride bırakmaya hazırlanan sigorta pazarında 2025’te de işlerin yoğun olmasını beklediklerini, ancak hem sektör içi hem genel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin zorluklar yaratacağını ifade etti.

Hem şirketinin 2024 faaliyet sonuçları ve 2025’te kutlayacakları 100. yıllarıyla ilgili bilgi vermek hem de sektörün güncel durumunu değerlendirmek için gazetecilerle bir araya gelen Tuğtan, öncelikle şunları vurguladı:

100. YILINDA İDDİALI

“100. yılımıza büyük hedeflerle giriyoruz ve coşkuyla kutlayacağız. Ama genel anlamda 2025 zor bir yıl olacak. Ekonomik belirsizlikler devam edecek, finansal zorluklar yaşanacak. Bunlara hazırlık yaparak iyimser bir senaryoyla hareket edeceğiz.” Tuğtan’ın yaptığı açıklamaya göre Anadolu Sigorta, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 25-30, dolar/ TL’nin ise 45’te olmasını bekliyor. Faizle ilgili beklentileri de anketlerle uyumlu.

Faizin seyri nedeniyle yatırım gelirlerinde düşüş bekledikleri 2025’te, sigorta sektörü açısından en önemli konunun teknik gelirleri ve kârlılığı yönetmek olduğunu vurgulayan Tuğtan, bu açıdan zorunlu trafik sigortasına dikkat çekti. İlk dokuz ayda teknik zararın 22 milyar lira olduğunu, mali gelir hariç bunun 37 milyar liraya çıktığına işaret eden Tuğtan, sözlerini şöyle sürdürdü: Hasar/prim oranı yüzde 130. Bu ‘havuz’da yüzde 200. Elbette serbest tarifeyi savunuyoruz ama bu tek başına yetmez. Trafik terörü yaratanları önlemeliyiz. Trafik cezaları caydırıcı olmalı. Yine ‘değer kaybı”, gibi maliyet kalemleri ele alınmalı. Yol haritasına ihtiyaç var.”

Bu noktada kasko sigortasındaki yoğun rekabet ortamıyla ilgili değerlendirme yapan Tuğtan, 2025’te hasar maliyetlerinin artacağını, bu nedenle bu branşta prim düzeltmesi beklediklerini açıkladı.

KASKODA PRİM ARTAR

Şirketinin ilk dokuz aylık sonuçlarıyla ilgili de bilgi veren Tuğtan, tüm branşlarda ellerini taşın altına koyduklarını, 15 branşın 11’inde ilk üçte olduklarını, yüzde 63.4 artışla 46.6 milyar liralık prim ürettiklerini, teknik gelirlerini de iyileştirerek 27 milyar lira öz sermayeye ulaştıklarını kaydetti. Ayrıca şirketteki 1700 çalışanın 400’ünün IT (bilgi teknolojisi) uzmanı olduğunu anımsatan Tuğtan, “Robotik süreç otomasyonu ile yıllık 37 milyon işlem hacmine ulaştık” dedi.