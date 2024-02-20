AnadoluJet'ten ucuz bilet kampanyası

AnadoluJet, Ramazan ayı nedeniyle bilet fiyatlarında indirime gitme kararı aldı. Böylece 599 TL'den başlayan fiyatlarla yurt içi biletler alınabilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:19
AnadoluJet'ten ucuz bilet kampanyası
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AnadoluJet yeni bilet kampanyası düzenledi. Ramazan ayına özel olarak yapılan kampanyaya ilişkin bilet satışları 20-21 Şubat 2024 tarihinde yapılacak ve uçuşlar 27 Şubat-27 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Biletler 599 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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Kampanya 130.000 koltuk sayısı ile sınırlı olacak.

Kampanya kapsamında web ve mobil uygulama üzerinden satın alınan biletlerde tüm vergi ve harçlar dahil tek yön Standart pakette 599 TL, ExtraJet pakette 749 TL, KonforJet pakette 799 TL’den başlayan fiyatlar geçerli olacak.

Kampanya kapsamında çağrı merkezleri, satış ofisleri ve acenteler üzerinden satın alınan biletlerde tüm vergi ve harçlar dahil tek yön Standart pakette 649 TL, ExtraJet pakette 799 TL, KonforJet pakette 849 TL’den başlayan fiyatlar geçerli olacak.


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