Anayasa Mahkemesi’nden ÖTV kararı: O şart iptal edildi!

Anayasa Mahkemesi (AYM), 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yer alan ve engellilik oranı yüzde 90'ın altında olan bireylerin yalnızca aracı özel tertibatla bizzat kullanmaları halinde ÖTV muafiyetinden yararlanabileceklerini belirten hükmü iptal etti.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Antalya 2. Vergi Mahkemesi’nin başvurusu üzerine AYM, 4760 sayılı kanunun 7. maddesindeki "bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından" ifadesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRILIK VURGUSU YAPILDI

Mahkemenin iptal isteminde, söz konusu düzenlemeyle yalnızca engelliliğine uygun tertibatlı aracı bizzat kullanabilecek bireylerin ÖTV muafiyetinden yararlanmasının öngörüldüğü belirtildi. Ancak tertibatlı aracı dahi kullanamayacak durumda olan ya da sürücü belgesi alamayan bireylerin bu haktan mahrum bırakıldığı ifade edildi.

Başvuruda, bu durumun sosyal devlet anlayışı ve Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu, ayrıca engelli bireylerin haklarını güvence altına alan uluslararası sözleşmelerle de çeliştiği dile getirildi.

AYM HÜKMÜ 9 AY SONRA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRACAK

Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, ilgili düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmederek iptal kararı verdi. İptal edilen hükmün 9 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

AYRIMCILIK TESPİTİ YAPILDI

AYM kararında, düzenlemenin yalnızca engelliliğine uygun özel tertibatla araç kullanabileceğini sağlık kurulu raporuyla belgeleyen bireyleri kapsadığı belirtildi. Buna karşılık, sürücü belgesi alamayan veya hiçbir aracı özel tertibatla dahi kullanamayacak durumda olan bireylerin istisnadan yararlanamaması sebebiyle eşitlik ilkesinin ihlal edildiği ifade edildi.

Kararda şu değerlendirmeye yer verildi:

"Özel tüketim vergisi istisnasından yararlanma açısından engellilik oranı yüzde 90'ın altında olan malul ve engellilerden satın alınan taşıtı engelliliğine uygun şekilde hareket ettirici özel tertibat yaptırmak suretiyle kullanabileceği sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler ile engellilik oranı veya engel durumu nedeniyle hakkında sürücü belgesi alamayacağına, dolayısıyla herhangi bir taşıtı kullanamayacağına yönelik olarak karar alınan malul ve engelliler arasında öngörülen farklı muamelenin eşitlik ilkesini ihlal ettiği sonucuna ulaşılmıştır."