Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ankara'da taksi tarifelerine zam geldi: Açılış ücreti o seviyeye ulaştı!

Ankara'da taksi tarifelerine zam geldi: Açılış ücreti o seviyeye ulaştı!

4.03.2026 15:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Ankara'da taksi tarifelerine zam geldi: Açılış ücreti o seviyeye ulaştı!

Ankara'da ulaşım maliyetlerini doğrudan etkileyen taksi ücret tarifesi, mart ayı itibarıyla güncellenerek yürürlüğe girdi. Başkentte taksimetrelerin yeni rakamlara göre ayarlanmasıyla birlikte, hem kısa mesafe hem de uzun mesafe yolculuklarda ödenecek tutarlar ciddi oranda değişti. Peki, Ankara'da indi-bindi ücreti ne kadar oldu? Yeni kilometre ve açılış tarifesi yolculuk maliyetlerini nasıl etkileyecek? İşte yeni fiyat listesi...

Ankara’da taksi tarifelerine zam yapıldı. 1 Mart 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme ile açılış, kilometre ve bekleme ücretleri artırıldı. Güncellenen taksi tarifeleri şehiriçi ulaşım maliyetlerini yukarı taşıdı.

YENİ TAKSİ TARİFELERİ BELLİ OLDU

Ankara’da uygulamaya giren yeni taksi tarifesine göre ücretler şu şekilde belirlendi:

  • Açılış ücreti: 65 TL
  • İndi-bindi ücreti: 200 TL
  • Kilometre ücreti: 40 TL
  • Birim mesafe ücreti (her 100 metre): 4 TL
  • Saatlik bekleme ücreti: 420 TL
  • Birim zaman ücreti (1 dakika): 7 TL

Yeni tarifeyle birlikte taksi kullanımında başlangıç bedeli ve mesafe bazlı ücretler yükseldi.

TRAFİKTE BEKLEME ÜCRETİ YÜKSELDİ

Taksimetrelerin güncellenmesinin ardından özellikle yoğun trafik saatlerinde maliyet artışı daha belirgin hale geldi. Bir dakikalık bekleme ücreti 7 TL’ye çıkarken, saatlik bekleme bedeli de 420 TL olarak uygulanmaya başladı.

Artan taksi tarifeleri, Ankara’da şehiriçi ulaşım giderlerini doğrudan etkiliyor.

İlgili Konular: #Ankara #taksi