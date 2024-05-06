Ankara Simitçiler Odası, Danıştay’a gidiyor
Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, simit fiyatları belirlenirken Ticaret Bakanlığı'nın onayının alınması zorunluluğuna itiraz ettiklerini belirterek, Danıştay'da dava açacaklarını ifade etti.
Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, ANKA muhabirine yaptığı açıklamada, simit maliyetinin 13 lira olmasına rağmen 10 liradan satıldığını belirtti.
Eski mevzuattaki yetkilerini geri istediklerini söyleyen
Delibaş, "simit fiyatlarına Bakanlığın karar vermesine" itirazları
olduğunu söyledi. Delibaş, yarın Danıştay önünde basın açıklaması yapacaklarını
bildirdi.
Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası'nın itiraz ettiği
15 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan yeni mevzuata göre, ekmek ve simit
fiyatının belirlenmesi aşamasında yönetim kurulu; 15 gün içinde Ticaret İl
Müdürü ve Tarım ve Orman İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği,
tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyet ile
konuyu değerlendiriyor. Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin
görüşü de dikkate alındıktan sonra yönetim kurulunca oluşturulan ekmek ve simit
tarifesine ilişkin teklif, Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşünün alınmasından
sonra yapılacak ilk toplantıda meclisin onayına sunuluyor.
Eski mevzuatta, "Esnaf ve sanatkârlarca üretilen her
türlü mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca
hazırlanır ve odanın bağlı olduğu birlik yönetim kuruluna sunulur. Odalar,
tarifesi yapılacak mal ve hizmetler için bir önceki dönem belirlenmiş olan
tarifedeki hadler üzerinden, gerekli maliyet hesaplarını yaparak, buna ilişkin
belgelerle birlikte, yeni döneme ait tarifelerini, incelenmek üzere birliğe
verirler. Birlik yönetim kurulu, fiyat tarifesinin birliğe sunulmasından
itibaren 30 gün içinde, gerektiğinde bu konuda oluşturulacak komisyon veya
uzman kişi ve kuruluşların görüşlerini de alarak, inceledikten sonra tarifeyi
aynen onaylar ya da gerekçesiyle birlikte reddeder. Birlik yönetim kurulu, bu
süreyi hiçbir şekilde uzatamaz" hükmü yer alıyordu.
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