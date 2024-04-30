Ankara’da ekmeğe zam!

Ankara'da ekmeğe yılın ikinci zammı geldi, 200 gram ekmek 10 TL oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 15:19
Ankara’da ekmeğe zam!
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Ankara'da seçim sonrasında ertelenen ekmek zammı artık uygulanmaya başlıyor. Bundan sonra kentte 200 gram ekmek, 10 lira karşılığında satılacak.

Ankara'da ekmek fiyatlarına ikinci zammın gelmesiyle birlikte, 1 Ocak'ta 8 lira olan 200 gram ekmek, 1 Mayıs'tan itibaren 10 lira olacak. Ayrıca, 200 gram kepekli ekmeğin satış fiyatı da 15 lira olarak belirlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi BELTAŞ A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Yılmaz, sosyal medya hesabında yeni zamlı tarifeyi paylaştı. Yılmaz, "Bakanlık, zamların seçim sonrası, yani 1 Nisan'dan itibaren uygulanmasını istedi ve şimdi Ankara'da ekmek fiyatı 1 Mayıs itibarıyla 10 TL. Günlük 5/6 hatta 9/10 ekmek alan aileler var, rabbim yardımcıları olsun" şeklinde ifade etti.


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