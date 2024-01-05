Ankara'da halk ekmeğe zam

Ankara'da 5 liradan satılan 250 gramlık Halk Ekmek'in fiyatı 6,5 lira oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2024 - 12:45
Ankara'da halk ekmeğe zam
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Ankara'da 210 gram ekmeğin fiyatının 1 Ocak'tan itibaren 8 liraya çıkartılmasından sonra, Ankara Halk Ekmek de 5 liradan satılan 250 gramlık ekmeği yarından itibaren 6.5 TL'ye satacağını duyurdu.

Ankara Halk Ekmek'ten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: 

"Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek fabrikasında üretilen 250 gramlık normal ekmek ile vatandaşlarımızın bütçesine büyük katkı sağlamaktadır. Maliyetlerdeki yüksek artış nedeniyle piyasada satılan 210 gram normal ekmeğin fiyatı 8 TL'ye yükseltilmiştir. Bu artış nedeniyle Halk Ekmek'te fiyat artışı zorunlu hale gelmiştir. Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram normal ekmeğin perakende satış fiyatı 5 Ocak Cuma günü itibariyle kâr elde etmeksizin 6.5 TL olarak belirlenmiştir."

 


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