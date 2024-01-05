Ankara'da halk ekmeğe zam
Ankara'da 5 liradan satılan 250 gramlık Halk Ekmek'in fiyatı 6,5 lira oldu.
Ankara'da 210 gram ekmeğin fiyatının 1 Ocak'tan itibaren 8 liraya çıkartılmasından sonra, Ankara Halk Ekmek de 5 liradan satılan 250 gramlık ekmeği yarından itibaren 6.5 TL'ye satacağını duyurdu.
Ankara Halk Ekmek'ten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek fabrikasında üretilen 250 gramlık normal ekmek ile vatandaşlarımızın bütçesine büyük katkı sağlamaktadır. Maliyetlerdeki yüksek artış nedeniyle piyasada satılan 210 gram normal ekmeğin fiyatı 8 TL'ye yükseltilmiştir. Bu artış nedeniyle Halk Ekmek'te fiyat artışı zorunlu hale gelmiştir. Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram normal ekmeğin perakende satış fiyatı 5 Ocak Cuma günü itibariyle kâr elde etmeksizin 6.5 TL olarak belirlenmiştir."
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yalancı, iftiracı, kul hakkı yiyen günahkar'
- Yargıtay Başsavcısından yeni 'Can Atalay' açıklaması
- ‘AKP'nin adayları belli oldu’
- Erdoğan'dan 'İstanbul adayı' açıklaması
- Jess Molho: 'Eşim ve kızım benim malım değil'
- Türk sinemasının acı kaybı
- 33 kişi yakalandı: Mossad operasyonu İsrail basınında
- 'Erdoğan üstünü tamamlayacaktır' dedi oran verdi
- Deprem uzmanından korkutan uyarı
- MetroPOLL'den AYM anketi!