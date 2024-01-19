Ankara'da taksi ücretine zam! Taksimetre açılış ücreti ne kadar?

Yeni yılla beraber Ankara’da taksi ücretlerinde fiyat düzenlemesine gidildi. İndi bindi, açılış ve kilometre fiyatlarına yüzde 50’ye yakın zam geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2024 - 16:47
Ankara'da taksi ücretine zam! Taksimetre açılış ücreti ne kadar?
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Ankara’da taksilerde yeni tarife bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

Yeni yılla beraber Ankara’da taksi ücretlerinde fiyat düzenlemesine gidildi. İndi bindi, açılış ve kilometre fiyatlarına yüzde 50’ye yakın zam geldi.

NTV'nin aktardığına göre, indi bindi ücreti 75 TL, açılış ücreti 25 TL, kilometre ücreti ise 20 TL olarak belirlendi.

Ankara’da çalışan binlerce taksici, taksimetrelerini güncellemek için Yenimahalle ilçesi Varlık Mahallesi’ndeki taksimetre güncelleme merkezinde yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu.


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