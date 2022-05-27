Anket sonuçları 2022'de ekonomik büyümenin yüzde 3'e düşeceğini işaret ediyor

27 Mayıs 2022 Cuma, 00:00

Reuters'ın 18 kurumla yaptığı ankete göre 2022 yılı ilk çeyrek büyüme beklentileri yüzde 1.8 ile yüzde 8 bandında yer alıyor.

TCMB ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın büyüme, istihdam, yatırım, ihracat ve düşük faizi önceliklendiren yeni ekonomi politikası çerçevesinde Eylül'de başlayacak şekilde politika faizini 500 baz puan indirerek yüzde 14 seviyesine çekmişti.

Geçtiğimiz yıl pandemi kaynaklı baz etkisinin de getirdiği avantaj ve pandemi önlemlerinin büyük oranda kaldırılmasıyla büyüme hız kazansa da yılsonundaki kur krizi ve sonrasında 2022 yılı için büyüme beklentileri düşürülmeye başlandı. Bu süreçte enflasyon da 20 yılın zirvesi olan yüzde 70 ulaştı.

Türkiye ekonomisi pandemi kısıtlarının azaldığı 2021 yılının son çeyreğinde bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 9.1, yılın tamamında yüzde 11 büyüdü.

BÜTÇE KULLANILIYOR

Hükümet benimsediği yeni ekonomik modelde cari fazla hedeflediğini belirtirken, süreç enflasyonda belirgin yükselişleri beraberinde getirdi. Enflasyonda oluşan yükselişin hanehalkına etkisinin azaltılması için ise bütçe her geçen gün daha çok kullanılıyor. Özellikle Rusya işgali ile birlikte artan enerji faturası hem bütçeye, hem cari dengeye hem de TCMB rezervlerine tarihte eşi görülmemiş etkide bulunuyor.

Garanti BBVA bir araştırma notunda net ihracatın büyümeye olan katkısının devam ettiğini fakat ekonomik aktivitenin, büyümeyi destekleyici politikaların etkisiyle iç ve dış risklere bağlı olarak yavaşladığını belirtti.

"Yüksek enflasyonist ortam ve artan politika belirsizliği iç talep üzerinde aşagı yönlü riskler bulunduruyor ayrıca Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin küresel talebe olan potansiyel etkileri ihracat ve turizmden gelen katkıyı sınırlayabilir" diye belirtti.

Reuters anketine katılan 28 kurumun 2022 GSYH büyümesi için medyan tahmini yüzde 3 seviyesinde bulunurken tahminler yüzde 0.3 ila yüzde 5 arasında yer alıyor.

TÜİK, ilk çeyrek GSYH verilerini 31 Mayıs'ta açıklanacak.