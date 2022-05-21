Son seçim anketi açıklandı: Ekonomik sorunlardan kim sorumlu?

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 13:18

MetroPOLL Araştırma Şirketi, şiddetini artıran ekonomik krizle ilgili son anket sonuçlarını paylaştı. MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Türkiye'nin Nabzı Nisan 2022 Araştırması'nın sonuçlarını yayımladı. Katılımcılara, "Mevcut ekonomik sorunlarından en çok kim sorumlu?" sorusu yöneltildi.

Buna göre, seçmenin yüzde 63'ü mevcut ekonomik sorunlardan iktidarı sorumlu tutuyor. Öte yandan dış güçleri sorumlu tutanlar ise AKP ve MHP tabanında yüzde 47-49 bandında seyrediyor.

İşte anketten sonuçlar: