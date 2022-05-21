Son seçim anketi açıklandı: Ekonomik sorunlardan kim sorumlu?

Türkiye, 2023 seçimlerine doğru hızla ilerliyor. MetroPOLL Araştırma Şirketi, ekonomik sorunları gündeme taşıyan çarpıcı anketinin sonuçlarını paylaştı. Buna göre, yüzde 63 mevcut ekonomik sorunlardan iktidarı sorumlu tutuyor.

cumhuriyet.com.tr
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 13:18
Son seçim anketi açıklandı: Ekonomik sorunlardan kim sorumlu?
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MetroPOLL Araştırma Şirketi, şiddetini artıran ekonomik krizle ilgili son anket sonuçlarını paylaştı. MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Türkiye'nin Nabzı Nisan 2022 Araştırması'nın sonuçlarını yayımladı. Katılımcılara, "Mevcut ekonomik sorunlarından en çok kim sorumlu?" sorusu yöneltildi. 

Buna göre, seçmenin yüzde 63'ü mevcut ekonomik sorunlardan iktidarı sorumlu tutuyor. Öte yandan dış güçleri sorumlu tutanlar ise AKP ve MHP tabanında yüzde 47-49 bandında seyrediyor. 

İşte anketten sonuçlar:


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