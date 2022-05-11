Morgan Stanley uyardı: Küresel ekonomik büyüme zayıflayacak
Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley, küresel ekonomik büyümenin 2022 yılında 2021 yılında görülen büyümenin yarısında az olacağı uyarısında bulundu.
Morgan Stanley, küresel ekonomik büyüme için tahminini genel piyasa beklentisinin 0,4 puan altında yüzde 2,9 olarak duyurdu.
2021 yılında küresel ekonomide büyüme yüzde 6,2 olmuştu.
Foreks'te yer alan habere göre; Morgan Stanley ekonomistleri yayınladıkları araştırma notunda, "Küresel ekonomik büyümede yavaşlamayı, para politikalarında sıkılaştırma, ısrarcı tedarik zinciri bozulmaları, Covid-19 salgınının ekonomi üzerinde baskı yaratmaya devam etmesi ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı yönlendiriyor" ifadelerini kullandılar.
Ekonomistler, küresel GSYH'nın tahmin dönemi içinde Covıd-19 öncesi trendine dönmesini şu an için beklemediklerini de belirttiler.
Video Haberler
- Soylu, CHP'yi 'İnönü' ile hedef aldı
- 2 yaşındaki bebeğine sigara içirdi
- Başsavcılıktan 'Ebubekir T.' açıklaması
- ABD'li turist, paraşütte heyecandan bayıldı
- Mayısın ortasında kar sürprizi: Sürücüler yolda kaldı
- Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 14 gözaltı
- Nadir yetişiyor, koparmanın cezası 110 bin TL
- Kardeşini 7 yerinden bıçakladı
- Hastalarıyla ilişkiye girdiği öne sürüldü, açığa alındı
- Bayrağı ikinci kez indirmek istedi, gözaltına alındı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kolaya büyük zam
- 'İktidarın kabusu olabilir'
- 'Memur ve emekliye iyileştirme' sinyali
- Merkez'in adımından sonra yükselişe geçti
- Dip dalga büyüyecek
- Yasakçı vali cemaatçi mi?
- Müzik yasağına ilişkin yeni karar
- Alpaslan Kuytul cezaevine gönderildi
- 'Limon kumpası' davasında yeni gelişme
- 'Eskiden düşmanları olarak gördüğü...'