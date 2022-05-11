Morgan Stanley uyardı: Küresel ekonomik büyüme zayıflayacak

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:30

Morgan Stanley, küresel ekonomik büyüme için tahminini genel piyasa beklentisinin 0,4 puan altında yüzde 2,9 olarak duyurdu.

2021 yılında küresel ekonomide büyüme yüzde 6,2 olmuştu.

Foreks'te yer alan habere göre; Morgan Stanley ekonomistleri yayınladıkları araştırma notunda, "Küresel ekonomik büyümede yavaşlamayı, para politikalarında sıkılaştırma, ısrarcı tedarik zinciri bozulmaları, Covid-19 salgınının ekonomi üzerinde baskı yaratmaya devam etmesi ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı yönlendiriyor" ifadelerini kullandılar.

Ekonomistler, küresel GSYH'nın tahmin dönemi içinde Covıd-19 öncesi trendine dönmesini şu an için beklemediklerini de belirttiler.