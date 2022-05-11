Morgan Stanley uyardı: Küresel ekonomik büyüme zayıflayacak

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley, küresel ekonomik büyümenin 2022 yılında 2021 yılında görülen büyümenin yarısında az olacağı uyarısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:30
Morgan Stanley uyardı: Küresel ekonomik büyüme zayıflayacak
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Morgan Stanley, küresel ekonomik büyüme için tahminini genel piyasa beklentisinin 0,4 puan altında yüzde 2,9 olarak duyurdu. 

2021 yılında küresel ekonomide büyüme yüzde 6,2 olmuştu.

Foreks'te yer alan habere göre; Morgan Stanley ekonomistleri yayınladıkları araştırma notunda, "Küresel ekonomik büyümede yavaşlamayı, para politikalarında sıkılaştırma, ısrarcı tedarik zinciri bozulmaları, Covid-19 salgınının ekonomi üzerinde baskı yaratmaya devam etmesi ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı yönlendiriyor" ifadelerini kullandılar. 

Ekonomistler, küresel GSYH'nın tahmin dönemi içinde Covıd-19 öncesi trendine dönmesini şu an için beklemediklerini de belirttiler.


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