Anket sonuçları yayımlandı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için kritik olan 6 aylık enflasyon farkı adım adım netleşiyor. Beş aylık enflasyon farkı daha önce yüzde 15,09 olarak açıklanmıştı. AA Finans’ın beklenti anketine göre haziran ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 1,53 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahmin doğrultusunda, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,62’ye yükselebilir.

HAZİRAN AYI BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi kapsamında 24 ekonomistin katılımıyla hazırlanan çalışmada, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,53 oranında artacağı öngörüldü. Ekonomistlerin tahminleri yüzde 1,30 ile yüzde 2 aralığında değişti.

TÜİK tarafından açıklanacak resmi haziran ayı enflasyon verileri ise 3 Temmuz Perşembe günü kamuoyuyla paylaşılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut durumda 14.469 TL olan en düşük emekli maaşı, yalnızca enflasyon farkı dikkate alındığında herhangi bir seyyanen artış olmadan 16.873 TL’ye kadar yükselebilir. Bu artışta, haziran ayı enflasyon tahmininin etkili olacağı vurgulanıyor.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Ekonomistlerin beklentisine göre, yıllık bazda enflasyon mayıs ayında yüzde 35,41 iken, haziranda yüzde 35,26’ya düşebilir. 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi ise haziran ayı itibarıyla yüzde 30,41 olarak hesaplandı.

EKONOMİSTLERİN AYLAR İTİBARIYLA ENFLASYON TAHMİNLERİ