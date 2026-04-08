Ankete katılanlara AKP'mi CHP'mi ekonomiyi iyi yönetir diye sordular: Ekonomide yüzde 83’lük 'kötü yönetim' mutabakatı!

Türkiye'de son dönemde derinleşen geçim sıkıntısı, yüksek enflasyon ve alım gücündeki sert düşüş, seçmen nezdinde ekonomiyi en temel sorun haline getirmiş durumda. Halk sadece mutfaktaki yangınla değil, aynı zamanda temel yaşam giderlerini karşılama noktasında da büyük bir tıkanıklık yaşıyor. Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) tarafından Mart 2026 tarihinde 2.004 kişiyle yapılan "Seçmen Gündemi Araştırması", bu karamsar tabloyu çarpıcı verilerle ortaya koydu.

YÖNETİME GÜVEN DİPTE

Araştırmaya katılanların yüzde 83,4 gibi ezici bir çoğunluğu Türkiye ekonomisinin "kötü yönetildiğini" düşünüyor. Bu oran, iktidar partisi AKP seçmenleri arasında dahi yüzde 67,2 seviyesine ulaşmış durumda. Ekonominin "iyi yönetildiğini" düşünenlerin oranı ise ülke genelinde sadece yüzde 11,8'de kalıyor.

HER 4 KİŞİDEN 3'Ü ÖDEME GÜÇLÜĞÜ ÇEKİYOR

Seçmenin yaşadığı maddi imkânsızlıklar, siyasi görüş fark etmeksizin tüm topluma yayılmış durumda. Katılımcıların yüzde 75,5'i son 6 ay içerisinde kira, fatura, kredi kartı veya taksit ödemelerini maddi yetersizlik nedeniyle en az bir kez gerçekleştiremediklerini beyan ediyor. Siyasi bazda bakıldığında AKP seçmeninin yüzde 75,7'si, CHP seçmeninin yüzde 77,2'si ve MHP seçmeninin yüzde 75,2'si bu ödeme güçlüğüyle karşı karşıya kalmış.

2026 BEKLENTİSİ: 'DAHA KÖTÜ OLACAK'

Mevcut durumun yanı sıra gelecek beklentileri de umut vermiyor. Yurttaşların yüzde 53'ü 2026 yılının ekonomik açıdan 2025'ten "daha kötü" geçeceğini öngörüyor. Sadece yüzde 20'lik bir kesim ekonomide iyileşme beklerken, yüzde 18,5'lik bir grup ise durumun aynı kalacağı görüşünde. CHP seçmeninde karamsarlık oranı yüzde 82,8'e çıkarken, AKP seçmeninin yüzde 30,7'si de durumun daha kötüye gideceğine inanıyor.

KİM DAHA İYİ YÖNETİR?

"Ekonomiyi kim daha iyi yönetir" sorusuna verilen yanıtlarda CHP yüzde 40,7 ile ilk sırada yer alırken, Cumhur İttifakı yüzde 25,6'da kalıyor. Ancak seçmenlerin yüzde 33,7'lik bir kısmı "hiçbiri" cevabını vererek mevcut siyasi aktörlerin tamamına karşı bir güvensizlik sergiliyor.

HALKIN BEKLENTİSİ EKONOMİ ODAKLI SİYASET

Araştırma, seçmenlerin ana muhalefetten de öncelikli olarak ekonomik çözüm beklediğini gösteriyor. Katılımcıların yüzde 41,8'i CHP'nin ana gündeminin "ekonomi" olması gerektiğini düşünüyor. Ekonomi başlığı; İmamoğlu ve İBB davası (yüzde 24,5) ile dış politika (yüzde 19,5) gibi konuların çok önünde yer alıyor.