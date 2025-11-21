Antalya’da 15. Resort Kongresi’nde sektörde rekabetin sertleştiği uyarısı yapıldı: Turizmde rekabet riski

Türkiye’nin döviz geliri sağlayan en önemli sektörü turizmde de endişeler artıyor. Sektör temsilcileri dünyada Çin, Suudi Arabistan gibi yeni oyuncular nedeniyle artan rekabetin baskı yarattığını belirterek ağırlaşan mali koşullar nedeniyle dönüşüm için acil destek çağrısı yaptı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) düzenlediği 15. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, “Yeni stratejilerle farklılık dizayn et” temasıyla Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda Antalya’da yapıldı.

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, Türkiye’nin doğal ve kültürel avantajlarına rağmen sektörün ciddi bir baskı altında olduğunu söyledi. Enflasyon, artan maliyetler, enerji fiyatları, iş gücü krizi, finansmana erişimde zorluklar, jeopolitik riskler ve iklim krizi derken “rekabet”in de artık bir tehdit haline geldiğini vurguladı. Kavaloğlu şöyle konuştu:

“Bizim modelimiz fiyat değil değer olmalı ama rekabet gücümüz zayıflıyor. Rakiplerimiz finansmana daha kolay erişiyor. Kur politikası fiyat-performans avantajımızı aşındırıyor. Sektör desteklenmezse yakın gelecekte oluşacak yeni finansal yükler turizmi ciddi şekilde zorlar.”

YENİ VERGİ GELMESİN

TÜROFED Başkanı Dr. Erkan Yağcı ise Türkiye’nin dünyada en çok ziyaret edilen dördüncü ülke olduğunu, turizm gelirinde yedinci sırada yer aldığını hatırlattı. 2030’da seyahat eden kişi sayısının 2 milyara ulaşacağını belirten Yağcı, Çin ve Suudi Arabistan gibi yeni oyuncuların da rekabete dahil olacağını söyledi. “Fiyat baskısı talebi daraltıyor. Türk turizmi büyük değer yaratıyor ama yarattığı değerden payını alamıyor” diyen Yağcı, yeni bir vergi istemediklerini söyledi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, turizmi sadece bir gelir kalemi değil, cari açığın kapanması ve hizmet ihracatının büyümesi için stratejik bir unsur olarak tanımladı. Bankanın 2026 sonuna kadar gerçekleşmesi beklenen 2.38 milyar dolarlık yatırımı finanse etmeye hazır olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise iklim krizine uyum sağlamak için hızlı adımlar attıklarını söyledi. DHMİ’nin yüzde 50 vergi indiriminin nisan ve mayıs aylarını da kapsadığını belirterek turizmcilerden erken rezervasyon kampanyalarını uzatmalarını istedi.