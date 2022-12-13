Antalya’da selden zarar gören mükelleflerin vergi ödemeleri ertelendi
Antalya'nın bazı ilçelerinde meydana gelen selden etkilenen bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin vergi ödeme süreleri 1 ay ertelendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün Antalya'nın Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde meydana gelen selden etkilenen mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi.
Bu kapsamda söz konusu bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin aralık ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme sürelerinin 1 ay ertelendiği bildirilen açıklamada, "Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadesine yer verildi.
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