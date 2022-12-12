Çavuşoğlu duyurdu: Antalya'daki sel felaketinde bir kişi yaşamını yitirdi

12 Aralık 2022 Pazartesi, 16:41

TBMM Genel Kurulu’nda, bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi ve 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi görüşülüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’daki sel felaketi ile ilgili Genel Kurul’da bilgi verdi.

Çavuşoğlu, devletin tüm kurumları ile belediyelerin de felakete müdahale ettiğini belirterek, “1 vatandaşımız kalp krizi sonucu hastanede vefat etti. Allah rahmet eylesin. Her zaman olduğu gibi devletimiz böyle durumlarda milletimizin yanındadır. Tespitler yapılıyor, yapıldıktan sonra bu zararların karşılanması konusunda ne gerekiyorsa onu da yapacağımızı söylemek isterim” dedi.

TBMM’de grubu bulanan partilerin sözcüleri de Antalya’ya geçmiş olsun dileklerini iletti.