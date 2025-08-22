Apple'dan iCloud paketlerine Türkiye'de dev zam!

Apple, Türkiye’de iCloud abonelik ücretlerine yüzde 60 oranında zam yaptı. Şirketin bulut depolama hizmetinden faydalanan kullanıcılar, artık daha yüksek fiyatlarla karşılaşacak. Apple, bir önceki iCloud zammını ise yine geçtiğimiz yıl bugün yapmıştı.

İŞTE İCLOUD FİYATLARI

Donanım Haber’in aktardığına göre; zamla birlikte 50 GB, 200 GB ve 2 TB’lık iCloud+ paketlerinin fiyatı dikkat çekici şekilde arttı. 50 GB’lık paket 24,99 TL’den 39,99 TL’ye, 200 GB’lık paket 79,99 TL’den 129,99 TL’ye, 2 TB’lık paket ise 249,99 TL’den 399,99 TL’ye yükseldi.

Buna karşılık daha yüksek depolama sunan 6 TB ve 12 TB’lık paketlerin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı; 6 TB 1.299,99 TL, 12 TB ise 2.499,99 TL seviyesinde sabit kaldı.

iCloud+ 50 GB: 39,99 TL

iCloud+ 200 GB: 129,99 TL

iCloud+ 2 TB: 399,99 TL

iCloud+ 6 TB: 1.299,99 TL

iCloud+ 12 TB: 2.499,99 TL

Apple’ın sunduğu iCloud+ servisi, temel iCloud depolamasını daha gelişmiş özelliklerle zenginleştiriyor. Kullanıcılar, Apple Davetiye, E-Postamı Gizle, Özel E-Posta Alanı, HomeKit Güvenli Video desteği ve ek depolama alanı gibi avantajlardan yararlanabiliyor.

iCloud+ aboneliğine geçmek için iPhone, iPad veya Mac’inizdeki iCloud Ayarları bölümünden kolayca işlem yapabilir. Apple ayrıca yeni bir cihazda Apple ID ile oturum açan herkese ücretsiz 5 GB iCloud depolama alanı sunuyor. Ancak daha fazla alan ve gelişmiş özelliklerden yararlanmak isteyen kullanıcıların iCloud+ paketlerinden birini tercih etmesi gerekiyor.