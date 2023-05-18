Yayınlanma: 18.05.2023 - 11:36

Güncelleme: 18.05.2023 - 11:36

Apple'ın Türkiye'deki ürünlerine özel olarak yaptığı zam sonrası iPhone'ların fiyatları önemli oranda arttı. Peki, Apple Türkiye ürünlerine zam mı yaptı? 2023 Apple zammı sonrası iPhone fiyatları ne kadar oldu? iPhone 14 Pro Max ne kadar oldu? İşte, iPhone telefonların yeni güncel fiyatları...

Apple'ın fiyat politikası pek çok ülkede sabitken, Türkiye'de döviz kurunun değişkenliği sebebiyle farklı dönemlerde zamlar yapılıyor. Bir süre önce iPhone'lar başta olmak üzere Mac'lere ve diğer donanım ürünlerine yapılan zamın etkisi geçmemişken, yeni bir zam kararı daha geldi. Bu karar, diğer ülkelerden bağımsız Türkiye için alındı.

İPHONE GÜNCEL FİYAT LİSTESİ 2023

iPhone 14 Pro Max 1 TB yeni zamla fiyatı 63 bin 999 TL'ye çıktı.

iPhone 14 Plus'ın fiyatı 36 bin 999 TL'den 39 bin 999 TL'ye yükseldi.

iPhone 14 Pro'nu fiyatı 41 bin 999 TL'den 45 bin 999 TL'ye yükseldi.

iPhone 14 Pro Max fiyatı 49 bin 999 TL oldu.

iPhone 13 fiyatı 27 bin 999 TL'den 29 bin 999 TL'ye yükseldi.

iPhone 12 fiyatı 24 bin 999 TL'den 26 bin 999 TL'ye yükseldi.