Apple, Türkiye'deki tüm ürünlerine zam yaptı

Apple, Türkiye'deki tüm ürünlerine zam yaptı

cumhuriyet.com.tr
08 Mart 2022 Salı, 23:07
Apple, Türkiye'deki tüm ürünlerine zam yaptı
Abone Ol google-news

Bugün yeni iPhone SE ve yeni iPad modellerini tanıtan ABD’li teknoloji devi mevcut tüm ürünlerine yeniden zam yaptı.

  • iPhone 13’ün fiyatı 16.299 TL’den 18.999 TL’ye yükseldi.
  • iPhone 13 Pro modeli ise 21.499 TL’den 24.999 TL’ye çıktı.
  • Türkiye'de çok satan iPhone 11 ise 10.999 TL’den 12.999 TL’ye çıktı.

2022 iPhone fiyatları şöyle sıralandı:

  • iPhone 13 128 GB: 16.299 TL 'den 18.999 TL'ye
  • iPhone 13 Mini 128 GB: 14.799 TL 'den 17.499 TL'ye
  • iPhone 13 Pro 128 GB: 21.499 TL 'den 24.999 TL'ye
  • iPhone 13 Pro Max 128 GB: 23.999 TL 'den 27.999 TL'ye
  • iPhone 12 64 GB: 14.999 TL 'den 17.499 TL'ye
  • iPhone 12 Mini 64 GB: 13.499 TL 'den 15.799 TL'ye
  • iPhone 11 64 GB: 10.999 TL 'den 12.999 TL'ye

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler