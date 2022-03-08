Apple, Türkiye'deki tüm ürünlerine zam yaptı

08 Mart 2022 Salı, 23:07

Bugün yeni iPhone SE ve yeni iPad modellerini tanıtan ABD’li teknoloji devi mevcut tüm ürünlerine yeniden zam yaptı.

iPhone 13’ün fiyatı 16.299 TL’den 18.999 TL’ye yükseldi.

iPhone 13 Pro modeli ise 21.499 TL’den 24.999 TL’ye çıktı.

Türkiye'de çok satan iPhone 11 ise 10.999 TL’den 12.999 TL’ye çıktı.

2022 iPhone fiyatları şöyle sıralandı: