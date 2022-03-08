Apple, Türkiye'deki tüm ürünlerine zam yaptı
Apple, Türkiye'deki tüm ürünlerine zam yaptı
Bugün yeni iPhone SE ve yeni iPad modellerini tanıtan ABD’li teknoloji devi mevcut tüm ürünlerine yeniden zam yaptı.
- iPhone 13’ün fiyatı 16.299 TL’den 18.999 TL’ye yükseldi.
- iPhone 13 Pro modeli ise 21.499 TL’den 24.999 TL’ye çıktı.
- Türkiye'de çok satan iPhone 11 ise 10.999 TL’den 12.999 TL’ye çıktı.
2022 iPhone fiyatları şöyle sıralandı:
- iPhone 13 128 GB: 16.299 TL 'den 18.999 TL'ye
- iPhone 13 Mini 128 GB: 14.799 TL 'den 17.499 TL'ye
- iPhone 13 Pro 128 GB: 21.499 TL 'den 24.999 TL'ye
- iPhone 13 Pro Max 128 GB: 23.999 TL 'den 27.999 TL'ye
- iPhone 12 64 GB: 14.999 TL 'den 17.499 TL'ye
- iPhone 12 Mini 64 GB: 13.499 TL 'den 15.799 TL'ye
- iPhone 11 64 GB: 10.999 TL 'den 12.999 TL'ye
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