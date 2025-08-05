Araç alacaklar dikkat: ÖTV düzenlemesi sonrası sert yaptırımlar yolda!

Temmuz ayında otomobillerde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oran ve matrahlarında yapılan değişiklik sonrası bazı otomobil alıcıları mağduriyet yaşadı. 24 Temmuz 2025 öncesinde araç alan ya da ücretini ödeyenlerin, bayilerin ÖTV ve KDV ödememesi nedeniyle ek fark talebiyle karşılaşması tepki çekti.

BAYİLERİN SORUMLULUĞU VE CEZALAR

Ticaret Bakanlığı, otomobil ücretinin ödendiği durumlarda bayilerin ÖTV ve KDV'yi alıcı adına ödemesi gerektiğini, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen bayilerin ise ÖTV farkını kendilerinin karşılaması gerektiğini duyurdu. Kurallara uymayan bayilere her bir ihlal için 684 bin 214 TL’ye kadar idari para cezası verilebileceği belirtildi.

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN RESMİ AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründeki piyasa düzenini bozacak, tüketicilere zarar verecek uygulamaları yakından takip ettiklerini açıkladı. Bakanlık, haksız uygulamaların önlenmesi, tüketici haklarının korunması ve sektörde adil rekabet ortamının sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla alındığını belirtti. Denetimler sayesinde mevzuata aykırı hareket edenlere caydırıcı yaptırımlar uygulanıyor.

ŞİKÂYETLER VE MEVZUAT HAKKI

24 Temmuz 2025 öncesinde aracın ÖTV, KDV veya toplam bedelini ödemiş olmasına rağmen, ÖTV değişikliğinden sonra bayilerin ek ödeme talep etmesine ilişkin şikayetler bakanlığa ulaştı. Bakanlık, bu tür uygulamaların tüketicileri mağdur etmekle kalmayıp piyasanın sağlıklı işleyişine zarar verdiğini vurguladı.

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik gereği, taşıt satış fiyatının sabit kalması, alıcıya bildirilmesi ve yetkili satıcıların alıcıdan ek ücret talep etmemesi gerekiyor. ÖTV değişikliğinden önce ücret ödenmiş ancak fatura düzenlenmemiş olan alıcılar, yargı yoluna başvurabilir veya Ticaret Bakanlığı’na şikayette bulunabilir.

YETKİLİ SATICILARA SERT YAPTIRIM

Ticaret Bakanlığı, denetimlerde mevzuata aykırı olarak tahsil edilen ek ücretlerin iade edilmemesi durumunda, yetkili satıcılar hakkında idari para cezası uygulayacağını duyurdu. Söz konusu para cezası her bir aykırılık için 684 bin 214 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Son olarak, Bakanlık, tüketicilerin zararına neden olan usulsüz satışlara kesinlikle izin verilmeyeceğini ve sorumlular hakkında gereken tüm yasal işlemlerin kararlılıkla yapılacağını bir kez daha hatırlattı.