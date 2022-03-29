Araç kiralama şirketi Lider Filo halka arz oluyor

29 Mart 2022 Salı, 12:23

Kurulduğu 2010 yılından bu yana yaklaşık 4 bin araçlık filosuyla, finansal ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde özelleştirilmiş uzun dönem araç kiralama hizmeti sağlayan Lider Filo’nun (LDR Turizm), şirket paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan başvurusu, geçen perşembe günü onaylandı.

Şirketin halka arzı için talep toplama tarihleri 29-30 Mart 2022 olarak belirlendi.

Tera Yatırım’ın liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzda 13.000.000 TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı kapsamında, 4.000.000 TL nominal değerdeki paylar ortak satışı kapsamında satışa sunulacak. Fazla talep gelmesi halinde şirketin sahip olduğu, halka arz edilen payların yüzde 20’sine denk gelen 3.400.000 TL nominal değerli payların da ek satışı gerçekleştirilecek.

'BORSA’DA SATIŞ - EŞİT DAĞITIM' YÖNTEMİYLE HALKA ARZ

Halka arzın büyüklüğünün 317.050.000 TL olması beklenirken; ek satış olursa büyüklük seviyesi 380.460.000 TL’ye ulaşacak. Halka arz işlemi sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 25,76, ek satış olursa yüzde 30,91 olacak. Şirket hisse başına 18,65 TL fiyat ile halka arz edilecek.

Halka arz öncesi 53.000.000 TL olan sermaye, halka arz sonrası 66.000.000 TL’ye ulaşacak. Halka arz işlemi, eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek. Halka arza başvuruda bulunmak isteyen yatırımcılar, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve diğer tüm aracı kurumlar ve bankalar üzerinden taleplerini gönderebilecek.

YENİ YATIRIMLARDA KULLANACAK

Lider Filo, halka arzdan elde ededeceği kaynağın yüzde 70’ine karşılık gelen tutarını şirketin yeni taşıt yatırımlarında, yüzde 30’una karşılık gelen tutarı net işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında ve yeni yatırımlarda kullanılacak.