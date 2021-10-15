Efeler Çiftliği halka arz edilmesi planlanıyor

15 Ekim 2021 Cuma, 04:00

Halka arz edilmesi amacıyla düzenlenen tanıtım gezisinde tarım sektörünün sorularına vurgu yapan Efeler Çiftliği yönetici ortağı Leyla Kayhan Elbirlik, çiftçilik ve üreticiliğin özendirilmesinin önemine dikkat çekti. Bu nedenle devlet desteklerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Elbirlik “Türkiye’de kooperatif sistemine dönülmesi ve fiyatı üreticinin belirlemesi gerekiyor artık. Ayrıca Ulusal Süt Konseyi de daha sık toplanmalı. Uzun aralıklarla toplanınca süt fiyatı uzun dönem sabit kalıp birden çok artıyor” dedi. Ayrıca hammadde fiyatlarındaki ve döviz kurundaki artışın, üretimi olumsuz etkilediğini hatırlatan Leyla Kayhan Elbirlik, şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıla göre üretim maliyetlerinde en az yüzde 25 artış gözlemledik. Bu yıl sadece yemde yüzde 30 artış oldu. Buna rağmen 2021’in ilk altı ayında 13 bin ton çiğ süt sattık. Satış gelirimizi de 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 41 artırarak 55 milyon TL’ye ulaştırdık. Orta vadede hedefimiz ise 200 milyon TL” diye konuştu.

YENİ YATIRIM HEDEFİ

Halka arzdan elde edilecek gelirle hayvan refahını artırmaya yönelik yatırımlar yapacaklarını da açıklayan Leyla Kayhan Elbirlik, ayrıca Tarım Bakanlığı’nın yeni tebliği ile marketlerde paketlenmiş çiğ süt satışına başladıklarını, yakın dönemde kaşar satışına da başlayarak ürün gamını genişleteceklerini söyledi.